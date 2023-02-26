Радионова: если Валиева будет выступать на Гран-при России, то она — фаворит

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова назвала фаворитов финального этапа Гран-при России по фигурному катанию в женском одиночном катании.

«Сейчас постоянно обновляются списки участников. Если Валиева будет выступать, то считаю её фаворитом соревнований. Ну и действующую чемпионку России Софью Акатьеву, конечно же.

Поборется ли за золото Муравьёва? Софья – очень компонентная фигуристка. У неё очень большой потенциал, и я уверена, что у неё всё ещё впереди. Это первый её сезон по взрослым, можно сказать, только вливаешься. А уже на второй год нужно доказывать своё место.

Ждать ли от Туктамышевой четверного тулупа на финале Гран-при? На мой взгляд, нужно пробовать. К тому же сейчас такой сезон, в котором можно пробовать вообще всё. Тем более она сейчас достаточно успешно выступает. Почему бы и нет?» – приводит слова Радионовой Metaratings.