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Сергей Давыдов: Плющенко надо начать с себя, а не обвинять всех подряд

Сергей Давыдов: Плющенко надо начать с себя, а не обвинять всех подряд
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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался на тему конфликта тренеров Евгения Плющенко и Софьи Федченко и жалоб двукратного олимпийского чемпиона в адрес судей.

Ранее Евгений Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, отметив, что его спортсменки имели более сложную программу, но получили низкие баллы. В ответ Федченко, чья подопечная Алина Горбачёва победила на соревнованиях, заявила, что слова Плющенко о российских судьях являются истерикой и неумением признавать поражения.

«Если честно, я давно на это внимания не обращаю. Давайте начнём с того, что люди сами ошиблись в короткой программе. А раз так, нет смысла рассказывать, кто что в произвольной доделал или недоделал. Надо начать с себя, как мы все и делаем. Разобрать собственные ошибки и исправить их, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд», — приводит слова Давыдова «РИА Новости Спорт».

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