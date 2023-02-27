Ученица Тутберидзе не выступит на финале Гран-при России среди юниоров

Фигуристка Алиса Двоеглазова, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, не примет участия в финале Гран-при России среди юниоров. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Двоеглазова с начала февраля залечивала повреждение колена, из-за чего не смогла выступить на первенстве России среди юниоров в Перми. Полноценные тренировки были возобновлены лишь несколько дней назад, поэтому говорить о выступлении на финале Гран-при России не приходится.

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

Также незадолго до старта прокатов в Санкт-Петербурге стало известно, что Александра Трусова выбыла из соревновательной заявки. Причины снятия ученицы Светланы Соколовской не разглашались. Её заменит Анна Фролова.