Худайбердиева и Базин не выступят в финале Гран-при России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России на своём официальном сайте опубликовала предварительные списки участников финала Гран-при России. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 4–5 марта.
У мужчин по сравнению с результатами отборочных этапов три замены: вместе Михаила Коляды, Ильи Яблокова и Глеба Лутфуллина выступят Артур Даниелян, Макар Игнатов и Матвей Ветлугин.
У девушек получила право выступить в финале Аделия Петросян, которая из-за травмы ноги приняла участие только в одном из этапов, что не позволило ученице Этери Тутберидзе отобраться по спортивному принципу. При этом в списке нет Анастасии Зининой, которая ещё не получила допуск к соревнованиям после того, как травмировалась на Кубке Первого канала.
У танцоров нет в списках участников чемпионов России Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.
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