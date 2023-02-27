Александр Смирнов — о Юко Кавагути: она участвует в судействе и всё ещё хочет кататься

Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов, выступавший в спортивной паре с Юко Кавагути, рассказал, чем занимается его партнёрша после окончания карьеры.
Ранее Кавагути помогала Смирнову в тренерской работе, затем её видели на некоторых соревнованиях в качестве технического специалиста.
«Да, Юко участвует в судействе и хочет продолжать ещё кататься. Я больше всё-таки хочу тренировать, помогать Тамаре Николаевне, развивать ребят в своём клубе. Тратить время на них, а не на своё катание. Юко продолжает кататься в шоу и иногда принимает участие в судействе соревнований. Мы теперь стоим за бортиком, только с разных сторон (улыбается). Часто видимся, когда приходим на тренировки, она с другим партнёром, что-то помогаю, подсказываю. Нормально общаемся и видимся», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Александром Смирновым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 февраля, в 8:00 мск.
- 27 февраля 2023
-
22:00
-
21:00
-
20:51
-
19:43
-
19:18
-
18:39
-
14:09
-
14:06
- 26 февраля 2023
-
23:22
-
23:12
-
22:40
-
20:58
-
18:13
-
17:56
-
17:46
-
17:37
-
13:08
- 25 февраля 2023
-
22:54
-
20:56
-
20:34
-
17:59
-
15:34
-
14:50
-
13:44
- 24 февраля 2023
-
23:48
-
23:32
-
22:50
-
21:11
-
21:00
-
19:52
-
17:45
-
16:04
-
15:57
-
14:33
-
14:25