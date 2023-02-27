Александр Смирнов — о Юко Кавагути: она участвует в судействе и всё ещё хочет кататься

Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов, выступавший в спортивной паре с Юко Кавагути, рассказал, чем занимается его партнёрша после окончания карьеры.

Ранее Кавагути помогала Смирнову в тренерской работе, затем её видели на некоторых соревнованиях в качестве технического специалиста.

«Да, Юко участвует в судействе и хочет продолжать ещё кататься. Я больше всё-таки хочу тренировать, помогать Тамаре Николаевне, развивать ребят в своём клубе. Тратить время на них, а не на своё катание. Юко продолжает кататься в шоу и иногда принимает участие в судействе соревнований. Мы теперь стоим за бортиком, только с разных сторон (улыбается). Часто видимся, когда приходим на тренировки, она с другим партнёром, что-то помогаю, подсказываю. Нормально общаемся и видимся», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Александром Смирновым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 февраля, в 8:00 мск.