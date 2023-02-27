Экс-фигурист Смирнов — о выступлении под нейтральным флагом: принимаю сторону спортсменов

Двукратный чемпион Европы и тренер Александр Смирнов, работающий в команде Тамары Москвиной, высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные старты под нейтральным флагом.

«Мы уже ездили на Олимпиаду под нейтральным флагом, вместо гимна играл Чайковский. Я не вижу глобальной проблемы, что надо идти и бойкотировать. Принимаю сторону спортсменов: ребята готовились, жили подготовкой к Играм, здорово, если у кого-то в жизни будет две Олимпиады. Для спортсмена топового уровня это главные соревнования в жизни.

Я считаю, что если не будет никаких других подоплёк вроде «Признайте, что вы против каких-либо действий Российской Федерации», принуждения, отказных писем, если останется всё, как раньше – то бойкотировать не нужно. А если будет какое-то принуждение, поклон нужно будет сделать в сторону того, что творится сейчас в мире… Партнёров А, партнёров Б, партнёров С. Зачем это всё показывать? Мы видели этот цирк на чемпионате Европы, полностью согласен с комментариями некоторых болельщиков, слава богу, мы в этом цирке не участвовали. А так – я обеими руками за то, чтобы наших ребят пустили на соревнования, не только в фигурном катании, все виды выиграют от присутствия наших замечательных атлетов», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Александром Смирновым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 февраля, в 8:00 мск.