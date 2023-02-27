Елизавета Нугуманова: в соцсетях я на 100% такая, какая есть в жизни

20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова, которая перед сезоном-2022/2023 со скандалом сменила тренера, рассказала о ведении блога в соцсетях и реакции на критику.

В межсезонье Нугуманова обвинила тренерский штаб Евгения Рукавицына в издевательствах, чем спровоцировала громкий скандал. После смены наставника в соревнованиях Елизавета не участвовала.

«Да, я люблю вести социальные сети, но туда я выкладываю только то, чем в действительности живу. Какой-то специальный имидж я себе не создаю. В соцсетях я на 100% такая, какая есть в жизни.

Как реагирую на критику в интернете? Как известно, у популярных людей всегда есть как поклонники и сторонники, так и недоброжелатели. На критику я реагирую спокойно, иногда даже прислушиваюсь, когда считаю, что критика конструктивная и адекватная. Каждый человек имеет право на своё мнение. Ну а во всех остальных случаях просто стараюсь не обращать внимания», — приводит слова Нугумановой Persono.