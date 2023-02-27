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Бестемьянова: болею за Гуменника. Но Семененко в этом сезоне очень хорош

Бестемьянова: болею за Гуменника. Но Семененко в этом сезоне очень хорош
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о фаворитах финала Гран-при России по фигурному катанию среди мужчин.

«С чемпионата России прошло уже несколько месяцев. Насколько я знаю, за это время кто-то болел, кто-то не тренировался. Поэтому в финале Гран-при начнётся всё сначала. Абсолютно у всех. Нет смысла оглядываться на прежние результаты.

Я болею за Петра Гуменника. Когда-то мы ставили ему программу. Помню его совсем маленьким мальчиком. Но Семененко в этом сезоне очень хорош. Если Кондратюк будет выступать, то интересно посмотреть, что он покажет.
Вообще, на всех интересно посмотреть: Самарин, Алиев, Игнатов, Мозалёв. У нас много хороших ребят. Я уверена, что в Санкт-Петербурге будет прекрасный старт», – приводит слова Бестемьяновой Metaratings.

На чемпионате России Евгений Семененко и Пётр Гуменник по итогам двух программ набрали одинаковые суммы баллов, но обладателем золотой медали стал ученик Алексея Мишина, получивший более высокую оценку за произвольную программу.

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