Фигурист Александр Смирнов: я за то, чтобы разучивать четверные в парном катании

Двукратный чемпион Европы и тренер Александр Смирнов, выступавший в спортивной паре с Юко Кавагути, высказался за освоение фигуристами четверных элементов в парном катании.

Кавагути и Смирнов исполняли два четверных выброса: сальхов и риттбергер. Сейчас Александр работает в тренерском штабе Тамары Москвиной.

«Я за то, чтобы разучивать четверные. И Дима с Сашей, и Саша с Настей – у обеих пар был готов на 70–80 процентов четверной выброс, просто одна из пар решила, что не стоит рисковать, были свои сложности. Но они готовили. У Димы с Сашей готова четверная подкрутка, они продолжают в зале и иногда на льду её делать.

Естественно, сейчас не вставляют, по оценке это не нужно. Но убирать сложность – это шаг назад. Будут всё просчитывать, делать по уму. Если элемент будет отнимать силы от всей остальной программы, если делать только его и не докатывать хорошо всё произведение, то смысла в этом не будет. А когда элемент станет лёгким и будет в плюсовой зоне, то мы его вставим», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.