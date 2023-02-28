Двукратный чемпион Европы Смирнов рассказал, как проходят тренировки в группе Москвиной

Двукратный чемпион Европы и тренер Александр Смирнов рассказал, как проходят занятия в группе Тамары Москвиной.

«Тамара Николаевна – очень грамотный тренер, недаром у неё столько чемпионов. Чтобы глаз не замылился на одной и той же тренировке: раз – 15 минут один тренер, потом ещё 15 минут – другой. Ребята не успевают расхолаживаться, подстраиваться под одного специалиста, раз – и ритм сменился.

Специфика работы с парным видом в том, что ребята приходят в зал и там уже присутствует весь тренерский состав. Мы с Артуром Леонидовичем всегда готовы, если что, показывать поддержки, что-то придумывать, обучать этому ребят. Не просто сидим на лавочке, пьём кофе и рассказываем друг другу анекдоты, а полностью участвуем в процессе, подсказываем, показываем. На льду тоже: и все технические элементы, и с хореографией работаем. Все сами катались – в разное время, у разных постановщиков, благодаря Тамаре Николаевне мы вообще поработали со всеми великими мировыми тренерами и постановщиками. Опыта много, есть чем делиться», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.