Авербух сообщил об отмене шоу «Ледниковый период» в Москве из-за состояния Костомарова

Хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил об отмене шоу с участием Романа Костомарова в рамках тура «Ледниковый период» в Москве. Отмена мероприятия произошла в связи с состоянием здоровья 46-летнего фигуриста.

«Мы планировали шоу в Москве, была зарезервирована дата 4 марта, но когда год начался с таких трагических событий, мы были заняты другим. Я понял, что не могу в таком состоянии делать шоу, невозможно готовиться. Мы отменили московское шоу. Тур готовился заранее, в нём много городов, где проводят промоутеры, и отменять другие шоу было нереально. Но то, что я мог, — отменил, так как невозможно проводить в такой ситуации шоу. Москву я отменил. Мы прорабатываем программу к 9 Мая, сейчас ведём работу над этим, пока не решили до конца. Точно состоится шоу в Санкт-Петербурге. Хочу показать такую программу в Москве, есть наработки, но решение пока не принято», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».

Напомним, с 10 января текущего года Костомаров находится в больнице. Фигурист был доставлен в медицинское учреждение с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках.