Советский фигурист Ковалёв назвал Тутберидзе великим тренером

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр 1976 года Владимир Ковалёв положительно высказался о работе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сравнив её с коллегами из прошлых времён.

«Великие тренеры одиночников? Игорь Борисович Москвин, который тренировал свою будущую жену Тамару Николаевну Москвину, тогда ещё Братусь. Гениальный человек был, профессор фигурного катания. Человек из той эпохи, когда фигурное катание только зарождалось в России.

Но в наше время это, без сомнения, Этери Георгиевна Тутберидзе. Только рядом с её фамилией я поставлю и другую – (Сергей) Дудаков, который у неё второй тренер или как они там друг друга называют.

Не будет жёсткого подхода в спорте, будет как у американцев – 15-е место и реакция «Вау» на это. Вы хотите, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, а так не бывает. Про меня мой тренер Татьяна Александровна Толмачёва говорила, что я как пластилин. Мне сказали – я сделал. А другому надо было вдалбливать», — приводит слова Ковалёва «РИА Новости Спорт».