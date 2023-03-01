«В поезде узнаём, что ЧМ не будет». Капитан «Парадиза» — об отмене международных стартов

Чемпионка мира по синхронному катанию и капитан команды «Парадиз» (Санкт-Петербург) Елизавета Кодушкевич ответила на вопрос о проблемах с мотивацией в условиях отстранения от международных соревнований.

«Было сложно, да и сейчас сложно. Большое уважение всем тем девочкам, которые не теряют надежду и продолжают кататься, верят в то, что мы выйдем на международные соревнования.

Мы очень расстроились, когда отменили чемпионат мира в 2021 году. Только ехали с чемпионата России, вдохновлённые победой и мыслями о том, что мы поедем на чемпионат мира, – и в поезде мы узнаём, что его отменяют, причём сильно заранее. Мы были в недоумении: почему так? На следующий год, когда вроде бы всех допустили и пропал коронавирус, начали выезжать за границу – съездили в Нидерланды, съездили в Швейцарию, но к чемпионату мира началась спецоперация, и нам сказали, что для нас закрываются двери», — сказала Кодушкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полное интервью с Елизаветой Кодушкевич читайте в ближайшее время на «Чемпионате».