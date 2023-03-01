«Этапов Гран-при не случилось». Чемпионка мира по синхронному катанию — о стартах в России

Чемпионка мира по синхронному катанию и капитан команды «Парадиз» (Санкт-Петербург) Елизавета Кодушкевич ответила на вопрос об уровне организации внутренних соревнований в условиях отстранения от международных стартов.

«К сожалению, этапов Гран-при у нас не случилось, не приглашали на коммерческие турниры, такие как Кубок Первого канала, хотя вполне себе имело место быть… Хотя бы просто вне конкурса, на торжественных открытиях или показательных выступлениях. Но у нас проводилось очень много наших внутренних соревнований, этапов Кубка, мы решили поехать на каждый, и слава богу, всё сложилось. Много где себя показали, много где побывали. Столько стартов у нас редко бывало, мне кажется.

Получается интересный сезон с интересными местами и организацией соревнований, уровень растёт. Были в Салехарде неделю назад, и я была приятно удивлена организацией и концепцией турнира. Это всё было как праздник – и шоу, и соревнования, всё для спортсменов, для зрителей. У Мависа очень серьёзный подход к организации соревнований, второй год мы рады, что в Питере проводятся эти соревнования. Большое спасибо им за организацию!» — сказала Кодушкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полное интервью с Елизаветой Кодушкевич читайте на «Чемпионате»: