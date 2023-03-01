Капитан «Парадиза» предположила, почему синхронного катания нет на Олимпиаде

Чемпионка мира по синхронному катанию и капитан команды «Парадиз» (Санкт-Петербург) Елизавета Кодушкевич рассказала, что, по её мнению, мешает синхронному катанию стать олимпийским видом спорта.

«Я помню, что обсуждали одну причину давным-давно, не знаю, как на данный момент обстоят дела. Мы не хотим себя обнадёживать лишний раз, слушая какие-то новости по этому поводу. Раньше отмечали, что у нас много девушек, это большие комплекты медалей, это прирост женской части на Олимпийских играх, обсуждали, что девушек станет больше, чем мужчин.

И у нас на чемпионате мира выступает 25 команд, представляете, сколько это человек? А если все 25 запустить на Олимпиаду? Для начала хотя бы было бы здорово топ-5 опробовать… Это наши мечты, чтобы хоть как-нибудь нас туда пустили, но пока что нет. Это зрелищно, это круто, это нужно показывать. Мы можем только кататься, работать, показывать себя и не унывать (улыбается)», — сказала Кодушкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полное интервью с Елизаветой Кодушкевич читайте на «Чемпионате»: