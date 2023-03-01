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Капитан «Парадиза»: в прошлом году ушло девять человек, значительная потеря кадров

Капитан «Парадиза»: в прошлом году ушло девять человек, значительная потеря кадров
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Чемпионка мира по синхронному катанию и капитан команды «Парадиз» (Санкт-Петербург) Елизавета Кодушкевич рассказала о частых переменах в составе команды.

«Часто ли меняется состав? Ежегодно, да. По окончании сезона есть те, кто хочет закончить спортивную карьеру, уйти в учёбу или заниматься дальше своей неспортивной жизнью. От нас не уходят в другие команды, у иных коллективов иногда бывает, что кто-то хочет сменить команду. Бывает, что меняется по два человека, бывает – пять, в прошлом году от нас девять человек ушло. Значительная потеря кадров, но, как оказалось, мы нисколько не потеряли, а даже приобрели», — сказала Кодушкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полное интервью с Елизаветой Кодушкевич читайте на «Чемпионате»:

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