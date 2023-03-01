Чемпионка мира по синхронному катанию: посмотрела бы, как получится у топовых одиночников

Чемпионка мира по синхронному катанию и капитан команды «Парадиз» (Санкт-Петербург) Елизавета Кодушкевич высказалась про стереотип о лёгкости синхронного катания по сравнению с одиночным.

«Вообще, не каждая одиночница может стать синхронисткой. К нам бесконечное количество одиночников и даже парников приходят пробоваться. Вроде бы катались в паре, должны быть налажены какие-то связи, но приходят девчонки – и не получается. Мы не рассчитываем на то, что всё получится с первого раза, иногда и с десятого раза не получается. Кому-то это дано, кому-то нет – тут такое тоже присутствует. Есть своя специфика в том, чтобы быть в команде. Не сложность вроде исполнения четверных прыжков, но наши элементы тоже не менее сложные. Поставь всех наших топовых одиночников – я посмотрю, как у них получится (улыбается)», — сказала Кодушкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полное интервью с Елизаветой Кодушкевич читайте на «Чемпионате»: