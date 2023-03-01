Капитан «Парадиза»: даже когда 16 человек на льду, видно каждую эмоцию

Чемпионка мира по синхронному катанию и капитан команды «Парадиз» (Санкт-Петербург) Елизавета Кодушкевич рассказала о важности выражения эмоций во время выступления.

«Лицо имеет очень большое значение. Кто-то не уделяет этому внимания и не показывает никакую эмоцию, но это ошибочно. Всё видно от и до. Думаете, что не заметно вас? Всё заметно, даже когда 16 человек на льду, видно каждую эмоцию, видно, как ты проживаешь программу. У каждой программы есть история, смысл, который в неё вкладывает тренер. Каждая девочка вкладывает ещё и свой смысл, проживает что-то, когда выходит на лёд, это нужно демонстрировать», — сказала Кодушкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полное интервью с Елизаветой Кодушкевич читайте на «Чемпионате»: