«И дабстеп слышала». Чемпионка мира в составе «Парадиза» — о музыке в синхронном катании

Чемпионка мира по синхронному катанию и капитан команды «Парадиз» (Санкт-Петербург) Елизавета Кодушкевич ответила на вопрос об экспериментах с музыкальным сопровождением в синхронном катании.

«Да, я много слышала компоновок у молодых команд первого-второго разрядов, у юниоров – они экспериментируют. Даже дабстеп слышала, рок – вставки из Metallica использовали. Неординарно, мы бы такое не взяли, наверное», — сказала Кодушкевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Елизавета Кодушкевич — чемпионка мира по синхронному катанию в составе команды «Парадиз» (2019). Также она является чемпионкой мира по синхронному катанию среди юниоров в составе команды «Юность» (2017).

Полное интервью с Елизаветой Кодушкевич читайте на «Чемпионате»: