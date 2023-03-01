Валиева, Загитова и Медведева выступят на турнире шоу-программ. Известны все участники

Федерация фигурного катания на коньках и Первый канал назвали список участников турнира шоу-программ. При этом по итогам рассмотрения большого количества заявок организаторы соревнований приняли решение о существенном увеличении количества допущенных фигуристов. В соревнованиях выступят 24 участника – по восемь одиночниц, одиночников и пар.
Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира
1. Камила Валиева
2. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
4. Алина Загитова
5. Марк Кондратюк
6. Евгения Медведева
7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
8. Виктория Синицына и Никита Кацалапов
9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
10. Елизавета Туктамышева
11. Анна Щербакова
12. Алексей Ягудин
Спортсмены, отобранные по заявкам:
13. Софья Акатьева
14. Матвей Ветлугин
15. Пётр Гуменник
16. Макар Игнатов
17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
18. Михаил Коляда
19. Андрей Мозалеёв
20. Анна Погорилая
21. Елена Радионова
22. Евгений Семененко
23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Турнир шоу-программ состоится 18 марта в московском дворце спорта «Мегаспорт».
Организаторы также сообщили, что оставляют за собой право вносить изменения в состав участников, если будет несоответствие номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил участия.
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