Валиева, Загитова и Медведева выступят на турнире шоу-программ. Известны все участники

Федерация фигурного катания на коньках и Первый канал назвали список участников турнира шоу-программ. При этом по итогам рассмотрения большого количества заявок организаторы соревнований приняли решение о существенном увеличении количества допущенных фигуристов. В соревнованиях выступят 24 участника – по восемь одиночниц, одиночников и пар.

Олимпийские чемпионы и/или чемпионы мира

1. Камила Валиева

2. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков

4. Алина Загитова

5. Марк Кондратюк

6. Евгения Медведева

7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов

8. Виктория Синицына и Никита Кацалапов

9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

10. Елизавета Туктамышева

11. Анна Щербакова

12. Алексей Ягудин

Спортсмены, отобранные по заявкам:

13. Софья Акатьева

14. Матвей Ветлугин

15. Пётр Гуменник

16. Макар Игнатов

17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

18. Михаил Коляда

19. Андрей Мозалеёв

20. Анна Погорилая

21. Елена Радионова

22. Евгений Семененко

23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов

24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Турнир шоу-программ состоится 18 марта в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Организаторы также сообщили, что оставляют за собой право вносить изменения в состав участников, если будет несоответствие номера поданной заявке, а также в случае невыполнения правил участия.