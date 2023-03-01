Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о целях на финал Гран-при России

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к финалу Гран-при России, перед которым провела встречу с болельщиками.
«Это на самом деле не так часто случается, и в этот раз получился такой экспромт, что я за два дня до старта провожу такие мероприятия — обычно я этого не делаю. Но тут, мне кажется, это наоборот помогает мне — столько классных, приятных, хороших слов было сказано, что я теперь точно не могу плохо откатать. Очень много положительных эмоций получила сегодня.
Никаких изменений в программах нет. Цель — откатать чисто свою программу, как обычно. Я на каждом старте стараюсь побить свой предыдущий рекорд, поэтому буду работать по максимуму. Готовность хорошая, как в принципе перед любым ответственным стартом. Меня полностью удовлетворяет форма, в которой я нахожусь сейчас», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.
Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге 4-5 марта.
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