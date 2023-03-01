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Анна Семенович пожелала бывшему партнёру Роману Костомарову скорейшего выздоровления

Анна Семенович пожелала бывшему партнёру Роману Костомарову скорейшего выздоровления
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Экс-солистка группы «Блестящие» певица Анна Семенович, которая как фигуристка выступала в танцевальном дуэте с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, пожелала бывшему партнёру скорейшего выздоровления.

Костомаров 10 января был госпитализирован с тяжёлой пневмонией, врачи борются за его жизнь. Ранее стало известно, что из-за отмирания тканей фигуристу были ампутированы стопы и несколько пальцев на руках. Спортсмен находится в медикаментозной коме, но его состояние понемногу улучшается.

«Я знаю Рому с детства. Мы катались в одной группе, когда мне было 10, а ему — 12 или 13. Это всегда был очень сильный человек – сильный духом, душой. Уверена, что Рома обязательно найдёт своё призвание в этой жизни. Главное – ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы», – приводят слова Семенович «Вести».

Семенович и Костомаров были серебряными призёрами чемпионата России – 2000.

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