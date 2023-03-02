Андрей Мозалёв: до Олимпиады есть три года, я понимаю, что надо действовать сейчас

Российский фигурист Андрей Мозалёв в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» назвал свою цель.

Андрей Мозалёв: Моя цель — олимпийское золото. До Олимпиады есть три года, я понимаю, что это не очень много, надо ещё много чего сделать и надо действовать сейчас. Вчера надо было начать.

Екатерина Боброва: Так ты вчера и начал, когда выиграл юниорский чемпионат мира. Позавчера выиграл ЮЧМ, вчера поехал на первую Олимпиаду, а завтра… У нас странная ситуация, но есть тенденция, что в МОК не против участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, но под эгидой МОК, без имени, бесполое выступление. Будешь в таком случае отбираться?

Андрей Мозалёв: Конечно. Моя цель — олимпийское золото, повторюсь, всё остальное второстепенно.

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