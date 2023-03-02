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Андрей Мозалёв рассказал, как появился номер на военную тематику

Андрей Мозалёв рассказал, как появился номер на военную тематику
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Российский фигурист Андрей Мозалёв в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказал, как появился номер «Старая солдатская песня».

Андрей Журанков: Коллеги просили задать этот вопрос. У тебя был очень классный показательный номер от Авербуха и Масленниковой «Старая солдатская песня». Как вы к этому номеру пришли, как он появился и твоё отношение к нему?

Андрей Мозалёв: Авербух с Масленниковой ставили мне произвольную программу, которую я сейчас катаю, и это было как раз перед шоу к 9 Мая, тоже военная тема. И он прислал нам музыку, сказал, что нужно под неё поставить показательный номер. Мы примерно с ним накидали шаги, план, как это будет, и уже с моим хореографом Денисом Луниным доработали её. Так появился этот показательный.

Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».

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