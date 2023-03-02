Андрей Мозалёв рассказал, как появился номер на военную тематику

Российский фигурист Андрей Мозалёв в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказал, как появился номер «Старая солдатская песня».
Андрей Журанков: Коллеги просили задать этот вопрос. У тебя был очень классный показательный номер от Авербуха и Масленниковой «Старая солдатская песня». Как вы к этому номеру пришли, как он появился и твоё отношение к нему?
Андрей Мозалёв: Авербух с Масленниковой ставили мне произвольную программу, которую я сейчас катаю, и это было как раз перед шоу к 9 Мая, тоже военная тема. И он прислал нам музыку, сказал, что нужно под неё поставить показательный номер. Мы примерно с ним накидали шаги, план, как это будет, и уже с моим хореографом Денисом Луниным доработали её. Так появился этот показательный.
Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».
- 2 марта 2023
-
15:38
-
15:30
-
15:27
-
15:00
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:27
-
12:46
-
12:21
- 1 марта 2023
-
20:48
-
20:36
-
19:48
-
19:32
-
19:08
-
17:10
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 28 февраля 2023
-
14:20
-
13:56
-
10:39
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50