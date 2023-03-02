Андрей Мозалёв: мне нравится на себя смотреть, пересматривать свои программы

Российский фигурист Андрей Мозалёв признался, что ему нравится пересматривать свои программы.
«Свой стиль есть, конечно, но я думаю, он появился не так давно. Каждый раз, когда я смотрю на себя, и, может быть, в позапрошлом году, с недавнего времени стал сам себе нравиться. Мне нравится на себя смотреть, пересматривать свои программы, это только недавно появилось.
Бывает, я смотрю — тут ногу не дотянул, тут бы хотелось по-другому сделать. В этом сезоне мне нравится, пересматриваю каждый раз свои программы.
Чаще всего пересматриваю произвольную программу с юниорского чемпионата мира. Всё-таки я выиграл, обе программы хорошо откатал. Это меня заряжает», — сказал Мозалёв в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».
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