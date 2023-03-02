«Немножко растерялся». Андрей Мозалёв подробно рассказал о ситуации с соскочившим шнурком

Российский фигурист Андрей Мозалёв в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» рассказал об эпизоде с соскочившим шнурком на этапе Гран-при России в Самаре.

«Сначала ничего не понял. Я хотел дальше поехать и понял, что у меня нога проваливается. Я сразу говорю, что у меня что-то с коньком непонятное, я же тоже не знал что. Самое неприятное, если бы он порвался, конечно. Но шнурок просто слетел, я перевязал спокойно и поехал дальше.

Чётко ли знал, что нужно делать в этой ситуации? Конечно, нужно подойти. Но для меня это всё равно впервые, поэтому немножко растерялся. Мне сказали подойти к рефери, а судьи все сидят в ряд, и я не понимаю, кто из них кто. Как понял, кто рефери? Он встал с секундомером, понятно было. Он сказал, что у меня есть три минуты, и я спокойно перевязал. Ну как спокойно? Немножко нервничал, но перевязал и дальше поехал.

Успел ли тренер что-то сказать в этот момент? Да, я стоял как раз перевязывал рядом с ним. Он сказал: «Не спеши, спокойно завязывай, у тебя есть время». Я очень расстроился, конечно, за первый элемент. У меня был сальхов четверной. Потому что я его по факту сделал и сделал хорошо, и на приземлении уже делал выезд, у меня конёк проваливается, нога проваливается, я падаю и очень расстроился. Понял, что мне нужно дальше всё делать, просто чтобы не улететь далеко.

После этой ситуации как-то по-другому подхожу к шнуровке коньков? Да, я и так использовал до этого скотч, но почему-то перестал. Подумал, что мне неудобно с ним кататься, ещё что-то. Сейчас опять начал с ним кататься, чтобы на всякий случай таких ситуация больше не было (смеётся)», — сказал Мозалёв в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».