Мозалёв — об общении между фигуристами: не лучшие друзья, но зла друг на друга не держим
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Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал, как в мужском одиночном катании при такой высокой конкуренции у фигуристов складываются такие тёплые отношения.
«На льду мы соперники, а вне его мы друзья. Мы просто разделяем это. Я общаюсь со всеми. Когда мы видимся, мы общаемся, не прям лучшие друзья, но зла друг на друга никто не держит», — сказал Мозалёв в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».
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