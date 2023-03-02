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Мозалёв — об общении между фигуристами: не лучшие друзья, но зла друг на друга не держим

Мозалёв — об общении между фигуристами: не лучшие друзья, но зла друг на друга не держим
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Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал, как в мужском одиночном катании при такой высокой конкуренции у фигуристов складываются такие тёплые отношения.

«На льду мы соперники, а вне его мы друзья. Мы просто разделяем это. Я общаюсь со всеми. Когда мы видимся, мы общаемся, не прям лучшие друзья, но зла друг на друга никто не держит», — сказал Мозалёв в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».

«Моя цель — олимпийское золото, остальное второстепенно». Разговор с Андреем Мозалёвым «Моя цель — олимпийское золото, остальное второстепенно». Разговор с Андреем Мозалёвым
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