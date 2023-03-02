Леонтьева и Горелкин высказались о текущем лидерстве в ритм-танце на Гран-при России

Фигуристы-юниоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин оценили свой прокат в ритм-танце на Гран-при России по фигурному катанию.
Леонтьева: Атмосфера отличная, организация на высшем уровне. Мы работали в обычном режиме, некоторые моменты подредактировали после первенства, спокойно тренировались в своей любимой «Мечте».
Горелкин: Всё просто прекрасно! Лёд очень яркий, светлый, хороший по ощущениям, с идеальной температурой. Ещё после первенства России знали, что поедем на финал, поэтому чисто психологически были готовы ехать на два старта подряд. Снятие соперников никак не влияет, снялись — и снялись.
Леонтьева: Не наша проблема в том, что ребята снялись, соперники есть в любом случае. Мы ко всем очень уважительно относимся.
Горелкин: Неважно, какие есть соперники — конкуренты есть конкуренты.
Леонтьева: Максимальное удовольствие мы получим завтра. В ритм-танце сложнее получить удовольствие, поскольку ты максимально сосредоточен.
Горелкин: Конец произвольного танца — это конец соревнований, поэтому Соня совершенно права. Завтра получим ещё большее удовольствие, чем было сегодня.
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