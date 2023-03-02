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«Всегда был любимым Плющенко». Андрей Мозалёв — о кумирах детства

«Всегда был любимым Плющенко». Андрей Мозалёв — о кумирах детства
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Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал, кто был его любимым фигуристом в детстве.

«Были ли любимые фигуристы в детстве? Всегда был любимым Плющенко, часто его пересматривал раньше. Ещё мотивировала борьба Плющенко и Ягудина, заряжала», — сказал Мозалёв в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

40-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, 10-кратный чемпион России. Он открыл в Москве свою школу «Ангелы Плющенко».

Смотрите подкаст «Ход коньком» с Андреем Мозалёвым на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст».

«Моя цель — олимпийское золото, остальное второстепенно». Разговор с Андреем Мозалёвым «Моя цель — олимпийское золото, остальное второстепенно». Разговор с Андреем Мозалёвым
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