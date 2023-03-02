Юниоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин лидируют после ритм-танца в рамках финала ГП

Сегодня, 2 марта, стартовал финал Гран-при России по фигурному катанию. Завершились соревнования в ритм-танце, в которых больше всех баллов набрали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Финал Гран-при. Санкт-Петербург. Юниоры. Ритм-танец

1. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) — 74,12.

2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва) — 70,89.

3. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область) — 70,45.

4. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин (Москва) — 66,42.

5. София Алексова/Илья Владимиров (Санкт-Петербург) — 64,62.

6. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов (Москва) — 64,55.

7. Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов (Москва) — 61,67.