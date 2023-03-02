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Мария Гордеева — о прокате на финале ГП: по прыжковой части довольна

Мария Гордеева — о прокате на финале ГП: по прыжковой части довольна
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Российская фигуристка Мария Гордеева высказалась о выступлении с короткой программой на финале юниорского Гран-при России. За прокат Мария заработала ровно 70 баллов.

«Я довольна выступлением, немного покачало на вращениях. Посвободнее хотелось дорожку, по прыжковой части довольна. Почему на вращениях качало? Не проконтролировала немного этот момент.

Как узнала о том, что еду на турнир по замене, было ли трудно? Трудно не было, я готовилась заранее. Приехала с первенства России, обсудили с тренерами, что лучше две недели понакатывать программы и потом ждать, что скажут. Я очень обрадовалась, когда узнала эту новость, хорошо, что я подготовилась и поработала.
Узнала об этом за несколько дней», – передаёт слова Гордеевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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