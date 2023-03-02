Фигуристка-юниорка призналась, что у неё тряслись ноги перед выступлением на финале ГП

Российская фигуристка Дарья Садкова высказалась о выступлении с короткой программой на финале юниорского Гран-при России. За своё выступление Дарья заработала 72,61 балла.

«Перед прокатом переживала, немного тряслись ноги. Рада, что, несмотря на волнение, смогла себя показать.

Не знаю, почему волновалась. На первенстве России перед короткой программой не было такого мандража.

Как удалось справиться с волнением? Слушала музыку. Надо отключить все ненужные мысли, делать всё, как на тренировках. Если я делаю всё это на тренировках, то и на соревнованиях могу. Сегодня всё получилось», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.