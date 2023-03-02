Вероника Жилина — о прокате на финале ГП: смотрела на судей, чтобы они вжились в программу

Российская фигуристка Вероника Жилина высказалась о выступлении с короткой программой на финале юниорского Гран-при России. За прокат ученица Евгения Плющенко заработала 71,75 балла.

«По эмоциям я старалась, смотрела на судей, чтобы они вжились в программу. Хотелось дорожку на скорости сделать, мы и так сделали контент полегче, с лутц-тулупом.

Когда приняли решение об облегчении контента? Не скажу. Сделали так, чтобы было больше вовлечённости в сам прокат? Да. Я не хотела, чтобы получилось так же, как и на первенстве России.

В произвольной будет боевой прокат с максимумом ультра-си? Да. Из-за того, что перекатала музыку, поставили дедакшн. Хотела сделать вращение на четвёртый уровень. Нужно было ехать быстрее на дорожке», – передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.