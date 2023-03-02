Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на финале ГП, Жилина — вторая

Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на финале ГП, Жилина — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 марта, стартовал финал юниорского Гран-при России по фигурному катанию. Завершились выступления с короткой программой, после которой с 72,61 баллами лидирует Дарья Садкова.

Финал Гран-при. Санкт-Петербург. Девушки. Короткая программа.

1. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 72,61.
2. Вероника Жилина (Москва) – 71,7.
3. Мария Гордеева (Москва) – 70,00.
4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 69,67.
5. Елизавета Куликова (Москва) – 68,91.
6. Алиса Юрова (Липецкая область) – 68,06.
7. Софья Титова (Москва) – 67,79.
8. Виктория Морозова (Санкт-Петербург) – 67,16.
9. Любовь Рубцова (Москва) – 66,75

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Финал, Санкт-Петербург
Девушки. Короткая программа
02 марта 2023, четверг. 15:00 МСК
Окончено
1
Дарья Садкова
Республика Марий Эл
72.61
2
Вероника Жилина
Москва
71.75
3
Мария Гордеева
Москва
70.00
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023