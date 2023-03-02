Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на финале ГП, Жилина — вторая

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Сегодня, 2 марта, стартовал финал юниорского Гран-при России по фигурному катанию. Завершились выступления с короткой программой, после которой с 72,61 баллами лидирует Дарья Садкова.

Финал Гран-при. Санкт-Петербург. Девушки. Короткая программа.

1. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 72,61.

2. Вероника Жилина (Москва) – 71,7.

3. Мария Гордеева (Москва) – 70,00.

4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 69,67.

5. Елизавета Куликова (Москва) – 68,91.

6. Алиса Юрова (Липецкая область) – 68,06.

7. Софья Титова (Москва) – 67,79.

8. Виктория Морозова (Санкт-Петербург) – 67,16.

9. Любовь Рубцова (Москва) – 66,75