Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на финале ГП, Жилина — вторая
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Сегодня, 2 марта, стартовал финал юниорского Гран-при России по фигурному катанию. Завершились выступления с короткой программой, после которой с 72,61 баллами лидирует Дарья Садкова.
Финал Гран-при. Санкт-Петербург. Девушки. Короткая программа.
1. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 72,61.
2. Вероника Жилина (Москва) – 71,7.
3. Мария Гордеева (Москва) – 70,00.
4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 69,67.
5. Елизавета Куликова (Москва) – 68,91.
6. Алиса Юрова (Липецкая область) – 68,06.
7. Софья Титова (Москва) – 67,79.
8. Виктория Морозова (Санкт-Петербург) – 67,16.
9. Любовь Рубцова (Москва) – 66,75
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