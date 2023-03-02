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Агата Петрова призналась, что ей помогал домашний лёд во время выступления на финале ГП

Агата Петрова призналась, что ей помогал домашний лёд во время выступления на финале ГП
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Российская фигуристка Агата Петрова прокомментировала выступление с короткой программой на домашнем для себя финале юниорского Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За прокат ученица Софьи Самодуровой заработала 69,67 балла.

«Сделала поставленное, надеюсь, что было нормально. Надо ещё больше тренироваться. Решения судей поменять не могу, надо улучшаться. Домашний лёд помогал? Да. У меня здесь на трибунах мама, друзья, родственники», – передаёт слова Агаты Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На короткую программу она заявляла такие элементы: 3Lz+3T, 2A, 3Lo.

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