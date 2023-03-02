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Софья Титова прокомментировала выступление с короткой программой на финале ГП

Софья Титова прокомментировала выступление с короткой программой на финале ГП
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Российская фигуристка Софья Титова высказалась о выступлении с короткой программой на финале юниорского Гран-при России. За прокат ученица Евгения Плющенко заработала 67,79 балла, что стало седьмым результатом.

«Выступалось хорошо, показала, что могу. Недовольна? Так получилось. Не хочу об этом говорить», – передаёт слова Титовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, только ученицы Евгения Плющенко заявили тройной аксель на короткую программу в рамках финала Гран-при. У Софьи Титовой были заявлены такие элементы: 2A, 3Lo, 3A+3T. Титова также является лидером этапов Гран-при России.

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