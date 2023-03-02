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Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, короткая программа
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Чикмарёва и Янченков: то, что выходим лидерами, не давит, а придаёт уверенности

Чикмарёва и Янченков: то, что выходим лидерами, не давит, а придаёт уверенности
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Фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, выступающие в соревнованиях спортивных пар, прокомментировали выступление в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Чемпионы России среди юниоров лидируют перед произвольной программой.

Чикмарёва: Лёд меньше, совсем другие ощущения по катанию, где-то нужно убирать, где-то добавлять. Не очень удобно, нужно привыкать.

Янченков: Тут у нас 60 на 26, на два метра меньше. Это сильно ощутимо, но в принципе терпимо. Эмоционально и технически на первенстве было получше.

Чикмарёва: Есть маленькие недочёты, которых не было на первенстве. Для такого количества людей поддержка хорошая была. То, что выходим лидерами, не давит, наоборот, придаёт уверенности.

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