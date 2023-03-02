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Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, короткая программа
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Григорий Федоров: завтра буду кататься, чтобы порадовать себя

Григорий Федоров: завтра буду кататься, чтобы порадовать себя
РИА Новости
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Фигурист Григорий Федоров, тренирующийся в ЦСКА в группе Светланы Соколовской, прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Чемпион России по прыжкам Фёдоров получил от судей за свой прокат 78,23 балла и занимает седьмое место после короткой программы, уступая лидеру более десяти баллов.

«Люблю «Юбилейный», публика хорошая. Приятно ли выступать там, где выиграл крупный турнир? Я об этом не думал. Как прыгается тройной лутц после того, как разучил четверной? Так же, как всегда.

Завтра буду кататься, чтобы порадовать себя», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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