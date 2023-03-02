Григорий Федоров: завтра буду кататься, чтобы порадовать себя
Поделиться
Фигурист Григорий Федоров, тренирующийся в ЦСКА в группе Светланы Соколовской, прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.
Чемпион России по прыжкам Фёдоров получил от судей за свой прокат 78,23 балла и занимает седьмое место после короткой программы, уступая лидеру более десяти баллов.
«Люблю «Юбилейный», публика хорошая. Приятно ли выступать там, где выиграл крупный турнир? Я об этом не думал. Как прыгается тройной лутц после того, как разучил четверной? Так же, как всегда.
Завтра буду кататься, чтобы порадовать себя», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Комментарии
- 2 марта 2023
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:40
-
19:31
-
19:27
-
19:13
-
19:07
-
18:57
-
18:49
-
18:42
-
18:33
-
18:17
-
18:10
-
18:01
-
16:30
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:38
-
15:30
-
15:27
-
15:00
-
14:55
-
14:48
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:27
-
12:46
-
12:21
- 1 марта 2023
-
20:48
Партнерский контент