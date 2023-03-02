Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Единственная у девушек программа с тройным акселем в финале юниорского Гран-при России

Единственная у девушек программа с тройным акселем в финале юниорского Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Софья Титова, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», заняла седьмое место в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Титова безупречно справилась с короткой программой, став единственной из фигуристок, кто исполнил каскад тройной аксель – двойной тулуп, также она прыгнула двойной аксель и тройной риттбергер во второй половине программы. За свой прокат Гордеева получила от судей 67,79 балла.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko!

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Санкт-Петербург
Девушки. Короткая программа

1. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 72,61.
2. Вероника Жилина (Москва) – 71,75.
3. Мария Гордеева (Москва) – 70,00.
4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 69,67.
5. Елизавета Куликова (Москва) – 68,91.
6. Алиса Юрова (Липецкая область) – 68,06.
7. Софья Титова (Москва) – 67,79.

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023