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Кубок Федерации. Юниоры: Юноши, короткая программа
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Владислав Дикиджи: ощущения 50/50, аксель с риттбергером сделал, а лутц, каскад не пошёл

Владислав Дикиджи: ощущения 50/50, аксель с риттбергером сделал, а лутц, каскад не пошёл
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Фигурист Владислав Дикиджи, тренирующийся в Санкт-Петербурге у Олега Татаурова, прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

За прокат короткой программы Дикиджи получил от судей 79,25 балла и занимает четвёртое место.

«Ощущения 50/50, аксель с риттбергером я сделал, а лутц, каскад не очень пошёл.

Лёд более узкий? Есть небольшой дискомфорт, но нормально, сойдёт. Профессиональному спортсмену хватит одной-двух тренировок, чтобы перестроиться. Один раз прогнать программы, почувствовать, что, где и как, как толкаться.

Настраиваться на произвольную программу буду с боевым духом, усложнений не будет.

Поддерживает ли кто-то из близких на трибуне? Родителям не разрешаю смотреть, волнуюсь так больше, а друзья на трибунах есть», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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