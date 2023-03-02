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Фигурист Кирилл Сарновский рассказал, в чём соревнуется с братом Никитой

Фигурист Кирилл Сарновский рассказал, в чём соревнуется с братом Никитой
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Фигурист Кирилл Сарновский, тренирующийся в академии «Ангелы Плющенко», прокомментировал выступление в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

За прокат короткой программы Кирилл Сарновский получил от судей 76,36 балла и занимает 11-е место.

«Прокат достаточно хороший, только на акселе степ-аут. А так нормально. Дело ли здесь в площадке поменьше? Не думаю. Как обстоят дела в соревновании с братом? Нормально. На самом деле, с ним я не соревнуюсь, иногда он подстёгивает. Чем? Прыжками своими», — передаёт слова Кирилла Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Никита Сарновский получил за короткую программу 78,94 балла и занимает шестое место.

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