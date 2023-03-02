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Безупречный прокат ученика Тутберидзе, выигравшего короткую программу в финале Гран-при РФ

Безупречный прокат ученика Тутберидзе, выигравшего короткую программу в финале Гран-при РФ
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Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, одержал победу в короткой программе в финале Гран-при России среди юниоров, который проходит в Санкт-Петербурге.

Федотов безупречно справился с короткой программой, исполнив тройной аксель, тройной риттбергер, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы. За свой прокат Федотов получил от судей 88,79 балла.

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Фигурное катание. Финал Гран-при России. Санкт-Петербург
Юноши. Короткая программа

1. Арсений Федотов (Москва) – 88,79.
2. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург) – 82,51.
3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 80,88.
4. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 79,25.
5. Лев Лазарев (Москва) – 79,11.
6. Никита Сарновский (Москва) – 78,94.
7. Григорий Фёдоров (Москва) – 78,23.

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