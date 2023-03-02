Источник: состояние госпитализированного Романа Костомарова стало улучшаться
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно приходит в себя, есть некоторые улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники информации, знакомые с ситуацией. После нескольких процедур плазмафереза (очистки крови) спортсмен продолжает оставаться в стабильном состоянии.
10 января Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой пневмонией. Для сохранения жизни фигурист был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, но в результате у него нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз тканей, что привело к удалению стоп и нескольких пальцев на руках. Неделю назад сообщалось, что Костомаров перенёс второй инсульт, после чего врачи оценивали его шансы как 50 на 50.
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