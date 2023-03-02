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Энберт высказался о противостоянии Акатьевой и Валиевой в финале Гран-при России

Энберт высказался о противостоянии Акатьевой и Валиевой в финале Гран-при России
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командном турнире Александр Энберт, выступавший в парном катании с Натальей Забияко, предположил, кто из учениц Этери Тутберидзе выиграет финал Гран-при России.

На чемпионате страны золото досталось Софье Акатьевой, Камила Валиева ошиблась в короткой программе и заняла второе место.

«После чемпионата России уже прошло какое-то время. Камила должна была успеть отдохнуть эмоционально и физически. Поэтому ждём от неё хороших прокатов. Впрочем, не думаю, что Акатьева будет гореть желанием упускать золотые медали. Так что будет тяжко. Соня наверняка к этому турниру подходит с ещё большей уверенностью и с желанием завоевать дополнительные золотые медали», — приводит слова Энберта Metaratings.

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта.

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