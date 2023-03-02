Елена Бережная: если представляешь Россию на серьёзных турнирах — менять флаг некрасиво
Поделиться
Олимпийская чемпионка и тренер Елена Бережная, выступавшая в спортивной паре с Антоном Сихарулидзе, высказалась о том, стоит ли российским фигуристам менять спортивное гражданство ради участия в международных турнирах.
«Ситуации бывают разные. Если ты ни от кого не зависишь, не связан никакими обязательствами, самостоятельно тренируешься, оплачиваешь работу тренера и лёд, ты можешь решать свою судьбу сам. Ну или твои родители. Потому что как у нас часто бывает? Родители – спонсоры спортсмена. Но если ты в команде страны, тебя поддерживает федерация, вкладывает в тебя деньги, ты представляешь Россию на серьёзных турнирах – то тут менять флаг уже некрасиво, – приводит слова Бережной «Спорт день за днём».
Комментарии
- 3 марта 2023
-
00:12
-
00:07
- 2 марта 2023
-
23:53
-
23:40
-
23:26
-
23:12
-
22:55
-
21:04
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:40
-
19:31
-
19:27
-
19:13
-
19:07
-
18:57
-
18:49
-
18:42
-
18:33
-
18:17
-
18:10
-
18:01
-
16:30
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:38
-
15:30
-
15:27
Партнерский контент