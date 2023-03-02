Елена Бережная: если представляешь Россию на серьёзных турнирах — менять флаг некрасиво

Олимпийская чемпионка и тренер Елена Бережная, выступавшая в спортивной паре с Антоном Сихарулидзе, высказалась о том, стоит ли российским фигуристам менять спортивное гражданство ради участия в международных турнирах.

«Ситуации бывают разные. Если ты ни от кого не зависишь, не связан никакими обязательствами, самостоятельно тренируешься, оплачиваешь работу тренера и лёд, ты можешь решать свою судьбу сам. Ну или твои родители. Потому что как у нас часто бывает? Родители – спонсоры спортсмена. Но если ты в команде страны, тебя поддерживает федерация, вкладывает в тебя деньги, ты представляешь Россию на серьёзных турнирах – то тут менять флаг уже некрасиво, – приводит слова Бережной «Спорт день за днём».