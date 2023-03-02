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Энберт: второй раунд противостояния Семененко — Гуменник нам обеспечен

Энберт: второй раунд противостояния Семененко — Гуменник нам обеспечен
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт, выступавший в парном катании с Натальей Забияко, высказался о фаворитах финала Гран-при России в мужском одиночном катании.

«Я уверен, что Семененко и Гуменник будут самыми заряженными на финале Гран-при по фигурному катанию. Они ждали турнир, где смогут встретиться ещё раз, готовились к этому. Думаю, у них было больше всех мотивации подготовиться к турниру хорошо, чтобы выяснить, кто из них сильнее. Так что второй раунд противостояния Семененко – Гуменник нам обеспечен.

Насколько я помню, на финал Гран-при приедет Марк Кондратюк. Он не выступал на чемпионате России, но потом выступал в шоу. Возможно, это позволило ему прийти в соревновательную форму. У Марка интересное катание, интересные программы и очень сильный контент. Если он его исполнит чисто, это будет заявка на победу. Он может включиться в борьбу за медали», — приводит слова Энберта Metaratings.

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге 4-5 марта.

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