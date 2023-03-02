Перед финалом Гран-при России Камила Валиева станцевала на Дворцовой площади
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Российская фигуристка Камила Валиева приехала в Санкт-Петербург, где 4-5 марта пройдёт финал Гран-при России по фигурному катанию.
О своём прибытии Камила сообщила очень оригинальным образом. Фигуристка исполнила танцевальную импровизацию с элементами фигурного катания на Дворцовой площади перед входом в Эрмитаж.
В финале Гран-при России соперницами Валиевой станут Софья Акатьева, Аделия Петросян, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьёва, Софья Самоделкина, Алина Горбачёва, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина, София Захарова и Виктория Федянина.
Напомним, на чемпионате России – 2023, который прошёл в декабре в Красноярске, победу одержала Акатьева, второй стала Валиева, третье место заняла Туктамышева.
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