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Источник: Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы

Источник: Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, находящийся уже без малого два месяца в больнице под наблюдением врачей, постепенно начал выходить из медикаментозной комы после перенесённого микроинсульта.

«Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определённые вопросы», — приводит слова неназванного источника ТАСС.

10 января Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой пневмонией. Для сохранения жизни фигурист был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, но в результате у него нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз тканей, что привело к удалению стоп и нескольких пальцев на руках. Неделю назад сообщалось, что Костомаров перенёс второй инсульт, после чего врачи оценивали его шансы как 50 на 50.

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