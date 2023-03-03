Источник: врачи «Коммунарки» сегодня попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна

Врачи столичной больницы «Коммунарка» сегодня попробуют вывести из медикаментозного сна олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, сообщает Телеграм-канал «112».
21 февраля сообщалось, что при помощи плазмафереза фигуристу проводили «очистку крови», так как у него был диагностирован уже второй по счёту инсульт, который привёл к закупорке сосудов в мозге.
По информации источника, плазмоферез даёт хорошие результаты и шансы на выздоровление.
Сообщается, что несколько дней медики будут наблюдать за состоянием спортсмена — сможет ли организм сам поддерживать стабильное состояние без аппаратов.
10 января Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой пневмонией. Для сохранения жизни фигурист был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, но в результате у него нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз тканей, что привело к удалению стоп и нескольких пальцев на руках. Неделю назад сообщалось, что Костомаров перенёс второй инсульт, после чего врачи оценивали его шансы как 50 на 50.
- 3 марта 2023
-
15:51
-
15:35
-
15:24
-
15:22
-
15:02
-
13:32
-
13:00
-
11:30
-
00:12
-
00:07
- 2 марта 2023
-
23:53
-
23:40
-
23:26
-
23:12
-
22:55
-
21:04
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:40
-
19:31
-
19:27
-
19:13
-
19:07
-
18:57
-
18:49
-
18:42
-
18:33
-
18:17
-
18:10
-
18:01
-
16:30
-
16:25