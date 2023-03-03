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Источник: врачи «Коммунарки» сегодня попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна

Источник: врачи «Коммунарки» сегодня попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна
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Врачи столичной больницы «Коммунарка» сегодня попробуют вывести из медикаментозного сна олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, сообщает Телеграм-канал «112».

21 февраля сообщалось, что при помощи плазмафереза фигуристу проводили «очистку крови», так как у него был диагностирован уже второй по счёту инсульт, который привёл к закупорке сосудов в мозге.

По информации источника, плазмоферез даёт хорошие результаты и шансы на выздоровление.

Сообщается, что несколько дней медики будут наблюдать за состоянием спортсмена — сможет ли организм сам поддерживать стабильное состояние без аппаратов.

10 января Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой пневмонией. Для сохранения жизни фигурист был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, но в результате у него нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз тканей, что привело к удалению стоп и нескольких пальцев на руках. Неделю назад сообщалось, что Костомаров перенёс второй инсульт, после чего врачи оценивали его шансы как 50 на 50.

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