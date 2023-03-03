Юрова: было тяжеловато, потому что первый раз еду с тройным акселем

Фигуристка Алиса Юрова, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко, прокомментировала своё выступление в короткой программе в финале юниорского Гран-при России, в которой она набрала 68,06 балла, показав шестой результат.

«Тройной аксель был неплохой, старалась бороться за выезд. Перед прокатом сильно волновалась, тренеры говорили глубже дышать, а я и так перед прокатом дышу. Вспомнила, что девочки из Липецка приехали сюда, сразу их поддержка почувствовалась, и полегче стало.

Было тяжеловато, потому что первый раз еду с тройным акселем, и психологически, и физически сложновато было. Там можно уже дальше работать, два акселя добавлять. Я сделала его, старалась сразу же отключиться, идти на следующий прыжок, но обрадовалась, что аксель получился. Надо было успокоиться. На второй половине старалась полностью отключиться от мыслей, было сложновато. Но почти получилось.

На тренировках всё получалось хорошо, несколько раз под музыку катали программу с Евгением Викторовичем. Кроме акселей, ещё много чего, где можно добавить. Решила — давайте с одним.

Какие четверные учу? После второго этапа я мало уделяла времени четверным. Хотелось настроиться на чистые прокаты, после Нового года было тяжело восстанавливаться. Решила — давайте стабилизируем аксель. Четверной тулуп получался, чем лучше получается аксель, тем лучше тулуп. Первым будет тулуп, но загадывать не буду. дальше не знаю, пробовала четверной лутц, он неплохо пошёл, но я это решила отложить, лучше в конце сезона заняться этим всем, когда нет соревнований.

Ещё будет Спартакиада, и, скорее всего, всё», — приводит слова Юровой с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.